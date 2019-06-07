Чем "Чернобыль" от HBO разозлил Кремль: подмечен показательный факт

Настоящая ценность "Чернобыля"от HBO состоит в том, что он показал цену лжи, которая исходит от властей сначала в СССР, а теперь и от российских.

Об этом говорится в статье публициста Федора Крашенинникова на DW. "В России эта цена и так известна каждому: жизни людей, их здоровье и благополучие – все то, чем государство, не задумываясь, жертвует каждый раз, когда считает это выгодным для себя. ...Сериал "Чернобыль" поставил перед россиянами весьма неудобный, но крайне актуальный вопрос: а как бы повели себя нынешние российские власти в подобной ситуации?" – написал автор.

По его словам, случись такая катастрофа сейчас в РФ, история бы повторилась.

Скриншот с видео

"Поэтому всякий раз, когда что-нибудь в России горит, взрывается или тонет, обыватель не верит официальным заверениям, будто все под контролем и ничего страшного не произошло. Поэтому даже самый вздорный слух вызывает панику и никакие заверения чиновников не могут успокоить людей - ведь весь прошлый опыт учит одному: всегда, когда власти выгодно соврать, она соврет не моргнув глазом", – пояснил публицист.

При этом он предупредил: этим путем шла к краху советская власть и на эти же грабли наступает нынешняя российская власть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС раскритиковали сериал "Чернобыль" от НВО, в котором рассказывается об аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года.

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