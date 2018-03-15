"Челюсть, с*ка, сломаю": конкурент Путина накинулся на журналиста во время дебатов

Кандидат в президенты России Максим Сурайкин ("Коммунисты России") пытался напасть на представителя его конкурента от КПРФ Павла Грудинина Максима Шевченко на предвыборных дебатах.

"На ваших экранах самый яркий эпизод в предвыборной кампании Максима "Я тебе челюсть с*ка сломаю" Сурайкина", – прокомментировал видео российский блогер Рустем Адагамов в Facebook.

Так, опоздавший на эфир Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза имени Ленина" Лидию Филькину, заявив, что в здание их не пропускала охрана. Тем временем, студию покинул Грудинин, а его место занял Шевченко. Об этом сообщает ТАСС.

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Филькина заявила, что Грудинин "выселил ее семью из квартиры". Шевченко, тем временем возразил, что Сурайкин до сих пор продолжает принимать участие в дебатах. Ведущий Владимир Соловьев после слов журналиста попросил кандидата от "Коммунисты России" покинуть студию. В это время Сурайкин начал оскорблять Шевченко и направился в его сторону с кулаками.

"Я сейчас в морду дам. Я тебе челюсть, с*ка, сломаю. Мразь наемная", – кричал кандидат в президенты РФ.

Попытку Сурайкина добраться до Шевченко пресекли ведущие и другие участники дебатов. Его вывели из студии.

Пользователи сети в очередной раз были шокированы подобным поведением кандидата в президенты РФ.

"Вот и Жириновскому смена подросла", – отметили в сети, напомнив скандальные выходки лидера ЛДПР.

"Коммунист. Что еще от него ждать", "Позорят Россию эти все кандидаты: Жириновский, Шевченко и сам ведущий Соловьев. Вчера перебивали единственного адекватного кандидата - Ксению Собчак. Неужели в России все мужики такие? Тихий ужас", – подчеркнули пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Сурайкин поскандалил с Шевченко во время дебатов из-за поездки кандидата от "Коммунисты России" в Украину.