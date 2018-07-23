Человек-ядро промахнулся: жуткий инцидент в цирке попал на видео

В одном из чилийских цирков человек-пушечное ядро получил серьёзные ранения после того, как его выступление пошло не по плану.

Мужчина пролетел над страховочной сеткой и упал прямо на пол. Очевидцы сняли произошедшее на камеру, сообщает Life со ссылкой на The Sun.

Опытный циркач 40-летний Джейме Альмарса Кесада сломал нижнюю челюсть и колени после того, как пушка выстрелила со слишком большой силой. Пострадавший тут же был доставлен в больницу.

Отец двоих детей делал этот трюк без каких-либо происшествий в течение трёх лет. Ответственность за происшествие взял на себя человек, производивший выстрел, по имени Луис Альварес.

"Сегодня случилось страшное происшествие... И я несу ответственность за него. Обычно я стреляю, когда давление доходит до отметки в 80 фунтов, но сегодня я не отключил шланг. К тому времени, когда я выстрелил им, воздушный компрессор уже поднял давление", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании знаменитый матадор без глаза попал на рога быку.