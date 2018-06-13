"Человек с низким IQ": Трамп оскорбил легендарного актера

Президент США Дональд Трамп ответил на оскорбления со стороны голливудского актера Роберта Де Ниро, отметив, что тот является "человеком с очень низким IQ".

Такое высказывание было размещено на странице американского президента в Twitter.

"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он "поплыл". Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!", — написал Трамп.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире во время премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall.