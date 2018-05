Во Франции "Человек-паук" спас ребенка и попал на камеры

Во Франции 22-летний нелегальный мигрант из Мали спас ребенка, забравшись на четвертый этаж дома.

По данным издания le Parisien, мужчину зовут Мамуду Гассама и он всего несколько месяцев назад приехал в Париж.

Восхищенные французы прозвали смельчака "le spiderman" ("человек-паук").

Очевидцы засняли, как он спасает 4-летнего малыша, едва не свалившегося из квартиры. Мамуду Гассама вскарабкался по балконам и схватил падающего ребенка за руку, держа его до прихода спасателей.

В понедельник утром Макрон встретился с Гассамой и поблагодарил его за храбрый поступок. В Елисейский дворец Гассама пришел в сопровождении своего брата и подруги. СМИ сообщают, что он получит французское гражданство и работу спасателя.

IMAGE: Mamoudou Gassama with French president Macron, who offered Mamoudou the French citizenship and a job with the fire brigade. pic.twitter.com/TiUe67eW0e