Даю справку. Я вот в последнее время много показываю, что имеет место в Детройте. Я там был уже 3 раза, сам фотографировал и плюс мне много шлют ссылок с фотографиями и что там происходит. После моего второго визита в 2013 году, я написал - ребята, ищите бабки и вкладывайте в Детройт. Там начинается процесс восстановления, туристы просто толпами ходят смотреть исчезающие развалины, инфраструктура вся в идеальном состоянии, офисное пространство продаётся за гроши и самое главное - город Обама пропустил через процедуру банкротства, что списало и уничтожило все финансовые проблемы и балласт, что город тянул с 60х годов.

За одно это Обама должен считаться очень грамотным президентом. Потому что никто до него и сейчас никто, не осмелился бы и не захотел бы иметь дело с городом, где живут чёрные и который нужно правильно привести к мысли о контролируемой 11й статье (банкротство и реструктуризация финансов). Цвет кожи Обамы в этом случае сыграл ту основную положительную роль, которая дала ему козырные карты в руки в таком сложном политически деле. Потому с тех пор - город на серьёзном подъёме. Нет, я не утверждаю, что завтра там наступит благодать, но я утверждаю, что завтра там будет лучше, чем сегодня.

Один человек, инвестор и банкир, видимо прочёл мои записи или сам понял и пришёл к выводу, что надо ковать железо, пока горячо. Дэн Гилберт, 56 лет, еврей, родившийся и выросший в Детройте и в штате Мичиган, ставший юристом, а потом перешедший в финансы и продажу недвижимости, основатель ипотечного банка Квикен Лонс, за копейки скупил больше половины города. Скупил, приводит в порядок и на волне возрождения, продаёт богатым покупателям. И как показала практика, это оказалось востребованным. Во-первых, он возродил несколько исторических отелей. Из состояния трущоб, в буквальном смысле слова, они перестроены в 5е звёздочные отели. В отелях сделаны новые банкетные залы, так как оказалось, что вся округа, просто не имела места, где проводить свадьбы и юбилеи. Мест таких было мало и они не отличались той долей изысканности, как многие хотели бы.

Он любитель спорта и запустил стройку 2х стадионов с целым рядом магазинов в них. Стадион сейчас больше не строят как раньше, где был один стадион и продавали только хот-доги. Сейчас стадион идёт на втором этаже над огромным торговым молом, на минимум полмиллиона квадратных метров. И в этом моле будет с десяток ресторанов и 20 кафе, которые снабдят любую игру целой батареей закусок и выпивок. Как показывает практика, в Америке самое выгодное не само шоу, а сопровождающий его буфет с наливками и закусонами. Причём наливок и закусонов на разный вкус и манер будет на одна, не две, а скажем 20 сразу. Потому...

Наконец тот же Гилберт увидел новый американский тренд, что молодые люди, пока не завели детей, живут всё больше в городах, а не в пригородах, как когда-то. Раньше женились раньше и потому пригороды, с их заточенностью под семью, играли основную роль. А сейчас многие живут годами вместе и не знают, а хотят ли они семью вообще. Не вдаваясь в споры о том, хорошо это или плохо, но это массовое явление. И это не только ребята, но и девицы. Т.е. раньше девочка уходила из дома, когда выходила замуж. Сейчас она уходит из дома, потому что хочет жить сама и имеет на то все условия, получила образование и работает на прекрасной работе и где муж ей в качестве материальной подпоры и возможности жить отдельно, абсолютно не нужен. Это выразилось в том, что буквально 15 лет назад заброшенные дерьмо-кварталы городов превратились в мега модные места, которые приводятся в порядок и которые из дешёвых стали супер дорогими. Гилберт поймал этот момент и работает под именно такой спрос.

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Последнее, что поменялось и это видно невооружённым взглядом - это отношения разных рас в Америке. Выросло уже 2е поколение детей, которым абсолютно наплевать на цвет кожи и их компании основываются не на цвете и религии, а на общности материальных доходов, общих интересов, общего социального круга. Т.е. компания молодых финансистов с Уолл-стрита, где представлены все цвета. Или общая тусовка молодых докторов из одного госпиталя. Ну или компания, которая собирается в одном баре или у одних и тех же людей дома. Эта вот спокойная атмосфера, где от чёрного мужика на улице уже не шарахаются в стороны, привела к тому, что чёрный город Детройт более страшен нашим родителям, чем нам. И тем более не нашим детям. Наши дети, к счастью, дальтоники в этом вопросе. И это последний штрих, который играет на руку Гилберту. Белые студенты, туристы, жители не видят ничего страшного, если их поселят в центре Детройта, города, где белый человек боялся выйти на улицу в 2000 году.

Скажу лишь, что Гилберт, это один из лучших примеров, как человек сделал себя сам. Его родители держали агентство по продаже недвижимости, но сами были обычным средним классом. Он пришёл ко всему фактически сам, нарабатывая опыт в их агентстве и учась в университете. И сейчас он имеет под 6 миллиардов долларов, а состояние его растёт и будет расти, если он также будет продолжать. На кону ведь не только Детройт, но и другие полузаброшенные города Мидвеста. По примеру Детройта уже есть 24 заявки на банкротство и если всё делать правильно, то эти города на правильном пути.

Потому рискните и приезжайте в Америку, покупайте американское, найдите себя здесь и знайте, что американская мечта жива и будет жить дальше.

P.S. его жена Дженифер врач и занимается больными детьми и благотворительностью для лечения детей в Детройте. У неё с Дэном 5 своих детей.