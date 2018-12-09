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Конец света 16 декабря: астроном рассказал о ''планете-убийце'' Нибиру

8.4тЧитать материал на украинском

Новая дата конца света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей – это выдумки.

Об этом OBOZREVATEL заявил кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход, комментируя возможное наступление Апокалипсиса уже 16 декабря.

"Если подобная планета и существует, то она находится очень далеко. А все эти сообщения с конкретными датами конца света, это все выдумки. Если бы это были реальные расчеты, нам бы эта информация была известна и началась бы паника", - объясняет ученый.

Конец света 16 декабря: астроном рассказал о ''планете-убийце'' Нибиру
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По его мнению, это очередная "утка". "Таких концов света было уже множество", - говорит Переход.

Как сообщал OBOZREVATEL, столкновения мистической планеты Нибиру с Землей неоднократно переносилась. Ранее конец света прогнозировали 16 августа и в ноябре.

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Эксклюзив
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Хуйлопутин со своим Кацапстаном, хуже любого астероида! 😆🤣🇷🇺💩💩🖕🖕🏼😃
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