"Чекистов не учили дипломатии": блогер пояснил, как Асад использовал Путина

Сирийский диктатор Башар Асад использовал главу РФ Владимира Путина в противостоянии с Турцией и США.

Об этом идет речь в телеграм-канале блогера "СерпомПо", где Путину поставлен в пример лидер Турции Реджеп Эрдоган и его "гибкость" в международных отношениях.

"Американские и турецкие военные провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Там создается зона безопасности. На мнение Асада,Турция и Америка облокотились. Воскресные российские МИДы молчат о нарушении суверенитета сирийского друга. Боятся обидеть Эрдогана, с которым главный дружит, навлечь на себя гнев", – отмечается в сообщении.

По словам блогера, Эрдоган умудрился удержать партнерские отношения с Западом, имея при этом личную выгоду от контактов с Россией.

"Вот Эрдоган – одной рукой С-400, турецкие газовые потоки, переговоры о Су-57, а другая пожимает руку НАТО. Эрдоган беседует с Путиным и союзничает с Америкой в Сирии. Это – настоящий политик. Он не закрывает для себя возможности – может поступать и так, и так.

Наш же возможности для маневра уничтожил. Залез в Асада со всеми потрохами, как в люк, задвинул крышку и слушает, что происходит наверху – как друзья Сирию осваивают на свой карман. То же и с Крымом. Не учили чекистов дипломатии. Затачивали для другого", – подчеркнул блогер.

Путин и Асад Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган провел переговоры с президентом Украины, в ходе которых стороны обсудили агрессию России, а также развитие двусторонних отношений.

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