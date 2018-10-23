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''Чей Крым?'' В Италии опозорились с картой Украины

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В Италии напечатали карту мира, в которой Крым причислили к России. Полуостров обозначили зеленым цветом, как и РФ.

Помимо этого, рядом с названиями городов на карте обозначено, что Крым является "федеральным субъектом России". Фотодоказательство на своей странице в Facebook обнародовал Алексей Петров.

"Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых б*ндеровцев? Нужно некой картографической фирме вежливо объяснить на пальцах, чей Крым", — обратился он.

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''Чей Крым?'' В Италии опозорились с картой Украины

Facebook Алексей Петров

В комментариях к посту также отметили, что на карте есть и ряд других ошибок. К примеру, декоммунизированные Днепр и Кропивницкий названы своими старыми именами.

Согласно с данными на карте, ее напечатала компания Ortelio в 2018 году. Как указано на ее сайте, офис расположен в Милане, а свою работу они начали еще в 1961 году.

''Чей Крым?'' В Италии опозорились с картой Украины

Facebook Алексей Петров

Как писал OBOZREVATEL, в октябре известная французская компания разместила в своем офисе карту с "российским" Крымом.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Италия
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
И итальянской сцаной тряпкой по рылу свiдомого бидла ХРЯСЬ!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"..А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых б*ндеровцев? Нужно некой картографической фирме вежливо объяснить на пальцах, чей Крым"........Бандеровцы конечно. есть, но они заняты =унитазы чистят
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Смешно, открытую угрозу расправой, иностранной организации, открыто печатают в СМИ ... после этого и всю Украину зелёным напечатают )
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