Чехия выдворила из страны двух сотрудников посольства РФ: назрел международный скандал

В Чехии двух сотрудников посольства России объявили персонами нон грата. Дипломатов выдворили из страны, в ответ РФ решила ответить зеркальным решением.

Заявление прозвучало от чешского премьера Андрея Бабиша на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком 5 июня. По словам второго, отношения между государствами усложнились после демонтажа в апреле этого года памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге, сообщает iRozhlas.

"Информация и доказательства, представленные Службой информации безопасности, ясно показывают, что весь случай возник в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге, когда один из них направил целевую информацию о запланированном нападении на чешских политиков", – добавил Бабиш.

Премьер-министр заявил, что Чехия "не может терпеть подобные события на своей территории". Ведь, подчеркнул он, помимо ненужного обременения местных спецслужб, это также вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и "нанесло ущерб доброму имени РФ в Чешской Республике".

"Мы суверенное государство, и такие действия неприемлемы. Два сотрудника российского посольства были объявлены персоной нон грата", – сказал Бабиш.

Со своей стороны министр иностранных дел Томаш Петржичек добавил, что дипломатическое урегулирование спора невозможно.

Томаш Петржичек и Андрей Бабиш irozhlas.cz

"Мы пытались разрешить неприятную ситуацию дипломатическим путем, неоднократно общались с посольством России. Но дипломатическое решение было невозможно, Российская Федерация не предоставила нам другого варианта. Мы редко и после очень тщательного рассмотрения приступаем к высылке дипломатических представителей", – пояснил он.

Министр отметил, что Чешская Республика сделала это, зная, что ответный шаг, вероятно, последует и с российской стороны, поскольку в дипломатии другое государство обычно так же реагирует на высылку дипломатов. Позже Россия так и сделала.

"Россия обязательно ответит зеркально на решение Праги объявить двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата", – заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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