Чехия вводит тотальный карантин из-за пандемии COVID-19

Чехия с воскресенья, 27 декабря, введет самый строгий, пятый, уровень ограничений из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатны, пишет издание IDNES. Работать смогут только продуктовые магазины и аптеки.

Запрет также не будет распространятся на продажу бензина, медицинские пункты, зоомагазины, магазины очков и линз, газет и табака.

Правительство Чехии планирует запретить крупным продуктовым супермаркетам продавать "второстепенные товары", чтобы не подвергать дискриминации небольшие закрытые магазины.

Кроме того, на всей территории страны введут комендантский час с 21:00 до 5 утра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше и Чехии 27 декабря должны начаться кампании по вакцинации от коронавируса. Украина же и в 2021 году может не получить широкий доступ к ней.