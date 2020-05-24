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24 мая • обновлено в 13:33
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Чехия снова начала выдавать рабочие визы украинцам

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Диппредставительства Чехии в Украине возобновили работу консульских отделов для выдачи украинцам рабочих виз.

Как сообщает Radio Prague International, Генконсульство Чехии во Львове начало принимать визовые анкеты и документы 22 мая, а посольство этой страны в Киеве откроет консульский отдел 25 мая.

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины

"Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", – отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

При этом украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чехии, смогут подать заявление на продление вида на жительство прямо на территории страны.

"Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы", – объяснил замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек.

Как сообщал OBOZREVATEL, консульские учреждения Польши в Украине с 4 мая возобновили выдачу рабочих виз.

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Тема
Коронавирус
Место
Чехия
Теги
карантин вирус
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