Чехия полностью закрыла границы из-за коронавируса, а Албания ввела комендантский час

Из-за распространения в мире эпидемии коронавируса, Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны, а в Албании заявили о введении комендантского часа.

В обоих случаях соответствующие решения приняли правительства этих государств 13 марта. За нарушение рекомендаций предусматривается даже штраф.

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время – всем гражданам Чехии покидать ее территорию", – цитирует главу МВД Чехии Яна Гамачека LeFigaro.

Чехия закрыла границы из-за коронавируса

Отмечается, что в настоящее время в этой стране, которая является членом ЕС, зафиксировано 117 случаев заражения китайским коронавируса.

Как сообщает Albanian Daily News, также в пятницу, 13 марта, в Албании объявили ряд чрезвычайных мер, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Среди них – комендантский час.

В частности, вводится запрет использования частных автомобилей и городского транспорта в восьми городах с 06:00 13 марта до полуночи 15 марта. При этом отмечается, что единственными транспортными средствами, которыми все еще разрешено ездить, остаются государственные машины, грузовики, которые перевозят еду и медпрепараты, а также кареты скорой помощи.

В стране приостановлена работа торговых центров и магазинов – кроме тех, что продают продукты или медицинские товары. Закрыты и большинство баров, кафе, ресторанов.

Ко всему прочему по всей Албании установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы проверить, придерживаются ли люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в размере 5 тыс. евро.

"Извиняюсь 1000 раз, но эту войну нельзя выиграть иначе", – написал в соцсетях премьер-министр страны Эди Рама.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина приостановила железнодорожное сообщение со Словацкой Республикой из-за объявления Словакией чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.

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