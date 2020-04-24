Чехия отменила жесткий карантин: разрешили выезжать за границу

В Чехии с 24 апреля ослабили карантинные меры из-за коронавируса COVID-19. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны, а также выезжать за границу.

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Как сообщает Prague morning, правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, который был введен в середине марта.

Чехия продолжает выход из карантина

Теперь разрешено собираться группами по 10 человек. Также можно покидать страну при условии двухнедельного карантина после возвращения.

При этом магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось. 27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах, а также фитнес-центры и зоопарки. Вузы снова откроются для студентов.

11 мая будут открыты торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи. 25 мая откроют кафе и рестораны и снимут большинство остальных ограничений.

Пока неизвестно, когда разрешат въезд в страну для иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских стран 13 апреля сделали первые шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.

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