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24 апреля • обновлено в 10:03
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Чехия отменила жесткий карантин: разрешили выезжать за границу

1.3т
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В Чехии с 24 апреля ослабили карантинные меры из-за коронавируса COVID-19. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны, а также выезжать за границу.

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Как сообщает Prague morning, правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, который был введен в середине марта.

Чехия продолжает выход из карантина

Чехия продолжает выход из карантина

Теперь разрешено собираться группами по 10 человек. Также можно покидать страну при условии двухнедельного карантина после возвращения.

При этом магазины и предприятия сферы услуг откроются раньше, чем ожидалось. 27 апреля откроются магазины с площадью менее 2500 метров, кроме расположенных в торговых центрах, а также фитнес-центры и зоопарки. Вузы снова откроются для студентов.

11 мая будут открыты торговые центры, парикмахерские, массажные салоны, музеи. 25 мая откроют кафе и рестораны и снимут большинство остальных ограничений.

Пока неизвестно, когда разрешат въезд в страну для иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских стран 13 апреля сделали первые шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Чехия
Теги
карантин вирус
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