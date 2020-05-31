Чехия оказалась на грани катастрофы без украинских заробитчан

Чешские фермеры заявили, что без украинских заробитчан, которые не едут к ним из-за пандемии, большинство урожая в стране может испортиться, а местный агробизнес вообще "окажется на коленях".

В частности, многие предприниматели в стране заговориили о банкротстве. Об этом сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Издание приводит пример города Барно, где на одном из полей выращивают 30 гектаров белого перца, арбузов и баклажанов. По словам директора местной агрофирмы Томаша Зоуфалого, как правило, в этот период здесь работает от 150 до 300 украинцев, которые приезжают на сезонные работы. Однако сейчас, из-за коронавируса и карантина, эти поля практически пустые: из рабочих есть лишь несколько филиппинцев, румыном и украинцев.

"Чехи не хотят работать в полях. Их сюда и палкой не затащишь", – говорит предприниматель.

Он подчеркнул, что основал агрофирму в начале 90-х. С тех пор предпочитает работников именно из Украины. Поэтому в мае, как и обычно, он ждал сотни сезонных работников. Однако из-за карантина его фирма уже потеряла восемь миллионов долларов, хотя последствия могут быть еще хуже.

"Если украинцы не вернутся – это будет катастрофа для нас. Мы просто не соберем урожай и, скорее всего, станем банкротами", – говорит Зоуфалый.

В то же время на предприятии вблизи Праги урожай салата начали собирать вовремя, поскольку голове одного из крупнейших овощных предприятий в Чехии буквально пришлось уговаривать своих украинских работников остаться.

Томаш Зоуфалый radiosvoboda.org

"Ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить целые производства на колени. Если бы я не попросил своих рабочих остаться, сезон можно было бы преждевременно завершать", – говорит директор предприятия Павел Покорный.

Отмечается, что только по официальной статистике, ежегодно на сезонные работы в Чехию приезжает минимум 20 тысяч работников, и большинство – граждане Украины. Министерство сельского хозяйства ищет альтернативу, например, среди студентов и тех, кто из-за последствий пандемии остался без работы.

"Этот кризис показал, насколько украинцы незаменимы в чешском сельском хозяйстве. И не только в Чехии, но и в других европейских странах. Никто не был к этому готов. Мы уже обдумываем стратегию поиска альтернативной рабочей силы на будущее, чтобы быть частично застрахованными от подобных историй", – подчеркивает заместитель министра сельского хозяйства Чехии Иржи Шир.

Правда, со смягчением карантина, Чехия открыла свою границу для украинцев, возобновила выдачу кратковременных рабочих виз и надеется, что сезонные рабочие приедут в страну автодорогами.

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