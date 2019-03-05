Чехия не пустила российского дипломата: в РФ огрызнулись

Службы безопасности Чехии отказали во въезде члену официальной российской делегации во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на источники, не называя при этом фамилии.

"Он вынужден был улететь обратно из пражского аэропорта после проверки документов", — говорится в сообщении.

Аэропорт Праги Avianews

В свою очередь МИД Чехии заявил, что не будет комментировать инцидент с членом делегации РФ.

Отметим, что российская делегация прилетела в Чехию для участия в заседании российско-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Позже член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина прокомментировала RT отказ во въезде на территорию Чехии российскому дипломату.

"То, что одного из членов делегации не пустили, когда он уже прибыл в Прагу, — это что-то из ряда вон выходящее, потому что все перечни делегаций, которые направляются за рубеж, тем более на проведение каких-то мероприятий, подаются и согласовываются заранее. И если есть какие-то претензии к кому-то из членов делегации, об этом обычно говорится заранее. Все бывает в дипломатии, но чтобы вот так, когда делегация уже прибыла, — это категорически недопустимо", — отметила депутат.

По мнению политика, необходимо отреагировать на действия Чехии, но при этом даже в подобной ситуации продолжать сотрудничать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее литовские пограничники не впустили на территорию страны гражданина Российской Федерации, автомобиль которого был "украшен" советской символикой.

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