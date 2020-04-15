Чехия начала выход из карантина: разрешили свадьбы и торговлю

В Чехии начали постепенно снимать карантинные ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса – на прошлой неделе там открыли некоторые магазины, а с 14 апреля гражданам разрешили выезжать за границу по "обоснованным" причинам.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

При этом, по словам министра промышленности, торговли и транспорта страны Карела Гавличека, следующие запреты будут сняты в пять этапов, начиная с 20 апреля. Об этом сообщает издание iRozhlas.

Согласно обнародованному плану правительства, в стране откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов, позволят проводить даже мини-свадьбы.

Чехия начала выход из карантина

"Мы разделили деловую активность на пять групп. С 20 апреля начнут работать ремесленные мастерские, салоны по продаже автомобилей, открыты фермерские рынки. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены", – сказал Гавличек.

Другая волна снятия ограничений начнется 27 апреля. В частности, тогда откроются розничные магазины, которые имеют прямой доступ с улицы.

Чехия начала выход из карантина

"В понедельник, 11 мая, мы предлагаем открыть магазины площадью до 1000 кв. м, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 кв. м, также откроем автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалки", – рассказал министр.

По его словам, с 25 мая чешское правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Чехия начала выход из карантина

А вот завершающий этап ослабления карантина запланирован аж на 8 июня. Тогда снова откроются все крупные торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, туристические маршруты.

В то же время публичные мероприятия в Чехии все еще будут ограничены группами до 50 человек.

"Этот сценарий основан на условиях, если эпидемия будет находиться под контролем, как это было до сих пор", – отметил Гавличек.

Чехия начала выход из карантина

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских стран 13 апреля сделали первые шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся