Чехия изменила правила въезда в страну: названо важное условие для украинцев

В Чехии обновили правила пересечения границы для иностранцев на время действия карантина из-за пандемии коронавируса.

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Отныне, чтобы попасть в страну, нужно иметь справку об отсутствии COVID-19. Об этом говорится в постановлении правительства Чехии об окончании там чрезвычайного положения.

Согласно документу, теперь иностранцы, в том числе и граждане Украины, кроме загранпаспорта и действующей визы, должны обязательно предъявить справку о отрицательном тесте на коронавирус.

В Чехии обновили правила пересечения границы для иностранцев

Подчеркивается, что соответствующая справка должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в Чехию.

Кроме этого, в таком документе должна быть указана информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование на COVID-19, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.

В постановлении добавили, что иностранцы с такой справкой будут освобождены от прохождения обязательного карантина по прибытии в Чехию.

Как сообщал OBOZREVATEL, диппредставительства Чехии в Украине возобновили работу консульских отделов для выдачи украинцам рабочих виз.

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