Так, друзья — сегодня будет пост на тему того, чего нам всем ждать от Джо Байдена — который уже окончательно победил на выборах (суды отклонили все "иски" Трампа) и стал 46-м президентом США США являются настоящей (а не фейковой) мировой сверхдержавой с огромным ВВП и сильным влиянием на политические процессы, и поэтому, могу вас уверить — в той или иной мере избрание нового президента США коснётся всех нас.

Сейчас в США существует интересный парадокс. Номинально бывший президент Трамп являлся республиканцем, но по своей сути был намного больше похож на демократа-левака — использовал различные манипуляции в медиа, апеллировал к "народу" как к массе, не боролся и даже заигрывал с диктатурами и так далее. Вместе с этим демократ Байден, который должен считаться "левым" — намного менее левый, чем другие кандидаты от демократической партии — он скорее центрист. Вся его "левая программа" заключается в нескольких предлагаемых социальных программах — тогда как во внешней политике Байден будет похож скорее на "ястреба".

В общем, в сегодняшнем посте — подумаем, чего нам всем ждать от президента Байдена.

Борьба с диктатурами.

Однозначно Байден начнёт возвращать в США внешнюю политику — которой вообще не занимался Трамп, предпочитая решать внутренние проблемы Америки. Судя по тому, какие крики раздаются из лагеря ватников (про "избранного президента-русафоба") — очень серьёзно Байден планирует заняться путинизмом — не исключено, что дело дойдёт до его полного демонтажа.

Что именно может инициировать Байден? Всё что угодно, например — поиск и арест незаконно вывезенных из России номенклатурных капиталов, поиск и арест незаконно (за "отмытые" деньги) приобретённой недвижимости и активов, активный отлов внедрённой агентуры и так далее. В общем — думаю, будет интересно.

Пристальное внимание Восточной Европе.

Вероятно, что весьма серьёзно Байден и его администрация займутся и Восточной Европой. Прежде всего, это конечно вопросы демократии в Беларуси и войны на востоке Украины — думаю что при Байдене будут какие-то новые заявления и предлагаемые решения в этом направлении.

Во-вторых — это внимание к таким странам, как например Венгрия — где развелось множество подкупленных партий, поддерживающих диктатуры. Думаю, администрация Байдена будет как-то лоббировать вопрос наведения порядка в этой сфере.

Байден и Китай.

Трамп номинально "боролся" с Китаем, якобы возвращая оттуда производства и ругая Китай за допуск пандемии ковида — но как и многое из того, что делал Трамп — это больше ограничивалось какими-то громкими словами. Весь пар уходил в свисток.

Вместе с тем, многие силы в Китае намного больше опасаются президента Байдена, чем президента Трампа — Байден может потребовать от Китая скрупулёзного выполнения своих обязательств по ВТО, сокращения выброса вредных китайских предприятий в атмосферу, а также (для продолжения нормального сотрудничества с США) — улучшение прав рабочих и прав человека в целом. К каким последствиям это может привести в самом Китае — сейчас можно только гадать.

Так к чему готовится-то?

Думаю что Байден реально "перезагрузит" внешнюю политику США. Уже сейчас Россия может начинать готовится к самому худшему — отключению SWIFT и объявлению нефтяного эмбарго — не удивлюсь, если Байден реально продавит эти вещи. Последствия такого решения можете представить себе сами — великий и могучий СССР под санкциями продержался несколько лет...

Ну а в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу, интересно.

Чего нам всем ждать от Байдена?

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