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15 января • обновлено в 21:29
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Чечня получила нового главу: что произошло с Кадыровым

8.4т
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал передал свои полномочия Муслиму Хучиеву в связи со своей временной нетрудоспособностью.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте администрации главы и правительства Чечни. Хучиев занимает пост лидера с 13 января.

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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

РБК

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Чечня получила нового главу: что произошло с Кадыровым

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рамзан Кадыров уже передавал должность временного главы Чеченской республики Муслиму Хучиеву. Он объяснил это тем, что простудился и заболел гриппом.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Рамзан Кадыров
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Всё-таки Емельяненко настучал по кумполу?
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Он готовится к бою с Емельяненком и забил болт на службу кремлю...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
где об этом написанно?
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Внаукраине Потриот, тебе этого не надо знать иди работай...
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