Чечня получила нового главу: что произошло с Кадыровым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров передал передал свои полномочия Муслиму Хучиеву в связи со своей временной нетрудоспособностью.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте администрации главы и правительства Чечни. Хучиев занимает пост лидера с 13 января.

Рамзан Кадыров РБК

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рамзан Кадыров уже передавал должность временного главы Чеченской республики Муслиму Хучиеву. Он объяснил это тем, что простудился и заболел гриппом.

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