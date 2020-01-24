Стрелки часов Судного дня приблизились к полуночи. Таким образом человечество оказалось в шаге от апокалипсиса.

Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Символические часы указывают на уровень опасности для мира.

Как стало известно, стрелки часов передвинули вперед сразу на 20 секунд. Теперь на них застыло время 23:58:20. До начала Судного дня, таким образом, осталось 100 секунд. Причиной такого поворота стала ситуация международной безопасностью, которая резко ухудшилась.

"Мы считаем, что мир отделяют от катастрофы считаные секунды, а не минуты или часы", – рассказала президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон (Rachel Bronson).

К Судному дню мир приближают ядерное оружие, изменение климата и дезинформация в виртуальном пространстве.

Часы Судного дня указали время до катастрофы на Земле Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году стрелки часов Судного дня, которые показывают приближение глобальной катастрофы, будь то ядерная война или же климатические угрозы, не сдвинули.

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