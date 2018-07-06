Частый гость в России: казнен один из самых известных террористов мира

В Японии был повешен руководитель религиозной секты "Аум Синрике" Секо Асахара.

Вместе с ним были ликвидированы еще шесть террористов, в том числе "военный министр" Киехидэ Хаякава, а также Томомаса Накагава, который отвечал за разработку отравляющих газов, передает РИА Новости.

Секо Асахара основал религиозную секту "Аум Синрике" ("Учение истины Аум") в 1987 году. Ее численность достигала, согласно различным данным, от тридцати до пятидесяти тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России. Отмечается, что он часто бывал в этой стране.

В 1994 году сектанты распылили отравляющий газ зарин в городе Мацумото префектуры Нагано, в результате чего погибли семь человек. Позже, в марте 1995 года, адепты распылили зарин в метро Токио, из-за чего погибли 13 человек и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

После этих событий полиция арестовала около тридцати руководителей секты, по итогам судебного процесса 13 из них, в том числе Секо Асахара, были признаны виновными, в отношении них вынесены смертные приговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении пьяного виновника ДТП, в котором погибли шестеро.