Частная разведка США назвала имена преемников Путина

Специалист по странам СНГ и старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич рассказала, что в России задумались о будущем без президента Владимира Путина, а также о его возможных преемниках.

По ее словам, глава РФ уже выбрал ряд чиновников от 30 до 40 лет и проводит им испытания, проводя через ключевые должности. Об этом сообщает "Апостроф".

"Наиболее заметными из них являются 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний председатель правления "Россельхозбанка" Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева", – отметила Гудрич.

Она считает, что система культа личности начинает становится проблемой не только для страны, но и для самого Путина. Однако, вероятность выбора одного преемника невелика.

По мнению эксперта, возможно, что Путин попробует превратить свою персонализированную систему в более коллективную. Она будет похожа на Политбюро времен позднего Советского Союза.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал о тайном желании Путина.