Ну и в продолжение предыдущих тем. В назидание всем тем, кто возмущался и негодовал.

1. Палестинцы из Газы прорвали границу в Израиль сегодня. 4 молодых араба, прорвали забор, подожгли пограничный пост для снайперов. После чего израильские силы безопасности открыли огонь. Результат - один убит. Двое в серьёзном состоянии в госпитале. И это очередной раз подтверждает, что забор безопасности был нужен и свою роль прекрасно исполняет. Арабы же не прорываются в Израиль, чтобы массово рвануть попить дефицитного пивка и поглазеть на девочек без паранджи - они туда прорываются сжечь и убить всё и всех кого можно. Вспоминается как мне говорил один профессор в институте в Москве. Что если декабристы делали революцию в России с целью, чтобы каждый житель страны мог жить во дворце, то большевики делали революцию, чтобы аристократы легли с ними вместе в грязном хлеву для свиней. Так и тут - арабы не хотят завоеваний, благ и достижений Израиля или западного мира. Они хотят с собой принести тот отсталый реакционный мир, в котором они живут для всех остальных. И это касается и Израиля, и этих, так называемых. "Беженцев" из этой части мира, да и вообще эмигрантов из всей данной части света. Именно не адаптироваться к лучшему и передовому, а заставить всех остальных привыкнуть к их дикости, простить им беззаконие и хулиганство и получать пособия от глупых неверных, которых можно и нужно доить так как это своего рода дзимми или подушная подать с иноверцев.

Новости Секрет успеха Израиля в Шестидневной войне

2. Министр иностранных дел Иордании, Айман Сафади, срочно вылетел в Москву, выяснять отношения и найти какой-то выход для беженцев от наступления Асада на юге, а также урегулирования сдачи сил сопротивления правительственным войскам. Часть сопротивления ушла этой ночью на запад в сторону Израиля. А другая часть сидит в пограничных с Иорданией деревнях. И кто-то сдаётся, а кто-то нет. Общей договорённости судя по всему нет или не все её приняли. Иордания категорически не собирается пускать сирийских повстанцев к себе, зная, что большая часть из них исламисты, и они тут же начнут мутить воду в самой Иордании. Потому Иорданская армия получила приказ стрелять, если будет попытка прорвать границу.

Новости Запад уже является врагом Израиля

Одновременно Израиль подвозит всё новые танки и технику на Голаны. Также там разворачивают артиллерию и ракетные установки. То есть прямо на границе с контактной зоной, Израиль создаёт укреп район с возможностью мгновенного реагирования на любые действия на той стороне границы, как танками, так и артобстрелами. Силы Асада сегодня официально обвинили Израиль в материальной и военной поддержке как бойцов сопротивления, которые отступают к границе с Израилем и также в поддержке так называемой Khalid al-Walid Army или ячейки исламистов-салафистов, которые ассоциировали себя с Даеш. Как я и говорил, и Сирия сегодня подтвердила это, Израиль занимается де-факто созданием буферной зоны на границе, которую он будет поддерживать и охранять. Ничем иным я пока объяснить этот феномен не могу. Буферная зона исламистов рядом с Израилем, всего 15-20 км в ширину, что даёт возможность Израилю полностью её простреливать, если что и одновременно охранять, если на неё двинется Асад. Артиллерия стреляет на 27-40 км вглубь. Ракетные установки до 150 км.

Вот такой вид с израильской стороны, на то, что имеет место к востоку и югу от Дараа.