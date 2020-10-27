Charlie Hebdo разместил карикатуру с полуголым Эрдоганом

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Анонс журнала появился в Twitter 27 октября. На карикатуре Эрдоган изображен в нижнем белье.

Он сидит в кресле и поднимает подол платья женщины, которая держит на подносе два бокала. Подпись к картинке гласит "Эрдоган в личной жизни очень игрив".

Публикация посвящена обострившимся отношениям Турции и Франции из-за споров об исламизме после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.

Как писал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитель истории Самюэль Пати, обезглавленный под Парижем за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда ученикам колледжа, – лицо Франции в борьбе за свободу.