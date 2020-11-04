Charlie Hebdo изобразил полуголых танцовщиц с отрезанными головами. Фото

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал на недавние теракты в стране, разместив на своей обложке соответствующую карикатуру.

На рисунке, который опубликован в Twitter журнала, изображены танцовщицы кабаре с оголенной грудью и отрезанными головами (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Сами головы они держат под мышкой, а на лицах – радостное выражение. Подпись гласит: "Франция всегда будет Францией".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября террорист с ножом убил трех человек. Нападение произошло внутри церкви Нотр-Дам.

Он обезглавил 70-летнюю женщину и 50-летнего служителя, а затем убил 40-летнюю женщину, когда та пряталась в кафе.

До этого – 16 октября – подросток обезглавил учителя в пригороде Парижа. Таким образом он решил отомстить преподавателю за то, что тот показывал учениками карикатуру на пророка Мухаммеда.