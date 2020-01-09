Вернулся спасать родину через 40 лет: сеть потрясла история иранского капитана флота США

После обострения в Иране США направили в Персидский залив один из своих самых мощных кораблей – атомный авианосец "Гарри Трумэн". Его капитаном является иранец по происхождению Кавон Хакимзаде.

Как написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, кроме своей авиагруппы, способной самостоятельно разорвать всю иранскую авиацию, американский корабль обладает еще одним "смертоносным оружием" в борьбе против Ирана. И это – командир данного военного судна.

"Это кэптен Кавон Хакимзаде. По происхождению иранец! В 1979 году во время исламской революции семья Хакимзаде сбежала в США – они чудом спаслись от исламистов, которые убивали врагов режима. Ну что, казалось бы, особенного – одна жизнь, маленькая щепка в страшном водовороте мировых потрясений. "Это было очень травматично поменять свою жизнь таким образом в 11 лет. Думаю, во многом именно поэтому я решил пойти на военную службу", – вспоминает Хакимзаде. Потрясенный трагедией своей семьи мальчик выбрал военную службу, чтобы защищать свою новую родину", – пишет журналист.

Кавон Хакимзаде Facebook Юрия Бутусова

Бутусов отметил, что считает очень символичным и знаковым тот факт, что беженец из страны без каких-либо серьезных военно-морских традиций сделал блестящую карьеру в крупнейшем в мире американском флоте и добился одного из высших постов – командования одним из самых мощных боевых кораблей на планете.

"Хакимзаде четко объясняет почему это возможно: "Я люблю говорить людям, что наш военно-морской флот построен благодаря продвижению людей по их заслугам, и что парень в возрасте 19-20 лет может посмотреть на эти корабли и сказать: "Знаете что? Я хочу командовать этим однажды. И свидетельствую перед США, что парень по имени Кавон Хакимзаде может сделать это", – цитирует Бутусов американского капитана.

По его словам, эта ситуация наглядно демонстрирует то, как США становятся страной по-настоящему равных возможностей для профессионалов.

Кавон Хакимзаде Facebook Юрия Бутусова

"Ирония судьбы – иранец, сбежавший от фундаменталистов, вернулся спустя ровно 40 лет после бегства, чтобы защитить интересы своей новой родины и своих сограждан самым эффективным в мире оружием. И в борьбе с Америкой Иран, без всякого сомнения, проиграет без малейших шансов. США дают иранцам куда большие перспективы, чем дают фундаменталисты в самом Иране, и докажет это в случае необходимости кэптен Хакимзаде", – подытожил Бутусов.

Пост журналиста об удивительной судьбе Хакимзаде собрал 3 тысячи лайков, более 500 репостов и около 200 комментариев. В них украинцы выразили восторг позицией американского офицера и сравнили его судьбу с сюжетом фильма.

"Круче, чем голливудский сюжет, такое нарочно не придумаешь", "Фантастика", "У Бога особенное чувство юмора", "Впечатляющая история", – пишут под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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