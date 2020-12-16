Бывший президент Швейцарии умер от осложнений COVID-19

В Швейцарии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Флавио Котти. Он был президентом и вице-президентом страны, а также возглавлял МИД и МВД.

Котти скончался 16 декабря в больнице города Локарно в возрасте 81 года, пишет The Guardian.

На смерть политика отреагировал министр иностранных дел Иньяцио Кассис. "С большим сожалением узнал о смерти Флавио Котти", – отметил он.

Котти начал политическую карьеру в 1964 году, когда был избран в городской совет Локарно, а затем – в Большой совет кантона Тичино.

Также он был членом Национального совета Швейцарии. В 1981-1983 годах возглавлял Христианско-демократическую народную партию Тичино, а затем – Швейцарии.

В 1986 года Котти избрали в правительство, где он успел побывать министром внутренних дел и министром иностранных дел.

В 1990 и 1997 годах был вице-президентом Швейцарии, а в 1991 и 1998 годах – президентом.

Согласно швейцарскому законодательству должность президента в течение года занимают все министры в правительстве путем ротации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря от последствий коронавируса скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года.