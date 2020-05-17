Бывший посол Китая в Украине найден мертвым в Израиле: всплыл загадочный момент

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей официальной резиденции утром в воскресенье, 17 мая.

Как передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря израильского МИД, тело дипломата обнаружили в резиденции в Герцлии (к северу от Тель-Авива), версия об убийстве не рассматривается. Китайское посольство в Израиле, как и официальный Пекин, смерть посла еще не комментировали.

Ду Вэй с 2016 по 2020 год работал послом Китая в Украине, а в Израиль перебрался лишь в феврале текущего года в связи с пандемией COVID-19. Вэй был женат, имел одного сына.

Ду Вэй CNN

Он скончался через несколько дней до визита в Иерусалим госсекретаря США Майка Помпео, который открыто раскритиковал действия Китая в разгар пандемии коронавируса, призвав Израиль отказаться от контрактов по инфраструктуре и коммуникациям с китайскими компаниями.

Как писал OBOZREVATEL, врач из Китая накануне раскрыл ложь властей о COVID-19. Он подтвердил, что поначалу умалчивались ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания.