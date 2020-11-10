Бывшая жена Трампа о его поражении: он ненавидит быть неудачником

Бывшая модель и экс-жена действующего президента США Дональда Трампа Ивана Трамп рассказала, что тот не любит проигрывать, поэтому будет сражаться за результаты выборов.

71-летняя женщина заявила в интервью People, что ее бывший супруг в конце концов должен признать, что проиграл.

"Я не думаю, что у него есть выбор. Он ненавидит быть неудачником, в этом я уверена. Но если он проигрывает, значит он проигрывает. У него много денег, есть много мест, где можно наслаждаться жизнью", – сказала она.

Ивана призналась, что устала следить за гонкой и хочет, чтобы как Дональд, так и их трое общих детей "выдохнули" и со спокойной душой начали "нормальную жизнь".

"Я просто хочу, чтобы со всем этим было покончено, так или иначе. Мне действительно все равно", – отметила экс-жена Трампа.

По ее словам, трое детей от бывшего мужа – 42-летний Дональд-младший, 39-летняя Иванка и 36-летний Эрик – чувствуют себя "отлично", но она не может дождаться, когда они уедут из Вашингтона.

"Я просто хочу, чтобы они могли жить своей нормальной, не "вашингтонской" жизнью. В Нью-Йорке или где-то еще. Я думаю, им понравилось быть рядом с Дональдом, участвовать в выборах и следить за тем, что произойдет, но теперь, слава Богу, все кончено", – подчеркнула Ивана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп, проигравший выборы Джо Байдену, все еще уверен в своей скорой победе.

"У нас большой прогресс. Результаты будут на следующей неделе. Сделаем Америку великой снова! Мы победим!" – написал Трамп в Twitter 10 ноября.