Бывшая Ким Чен Ына подобралась к власти в КНДР – СМИ

Бывшую возлюбленную лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – певицу Хен Сон Воль в последнее время все чаще стали замечать на стороне диктатора. Это породило слухи о том, что она взяла на себя обязанности, ранее исполнявшиеся его младшей сестрой Ким Е Чжон.

Как пишет The Times, 43-летняя солистка женской группы Moranbong Band часто сопровождала 36-летнего Кима в официальных поездках и на военном параде в октябре. Журналисты предположили, что женщина "узурпировала" в глазах верховного лидера его родственницу, которая, как предполагалось, могла в будущем занять его место во власти.

Отмечается, что 10 октября солдаты Корейской народной армии прошли маршем через центр Пхеньяна, демонстрируя свою военную мощь, включая межконтинентальные баллистические ракеты. При этом именно Хен проводила высокопоставленных лиц к их местам и забирала цветы, подаренные северокорейскому лидеру – роли, ранее исполнявшиеся Ким Е Чжон, которая в тот раз сидела с более низкими должностными лицами.

Известно, что Хен Сон Воль еще и член центрального комитета правящей Рабочей партии страны, главой которой является и сам лидер КНДР. А Ким Е Чжон, пишет издание, была вне поля зрения общественности уже больше месяца, что вызвало опасения, якобы ее успех "зашел слишком далеко" для Северной Кореи.

"Похоже, Хен Сон Воль взяла на себя некоторые из задач, которые выполняла младшая сестра Ына, 32-летняя Ким Е Чжон, которая быстро приобрела известность в начале этого года, в то время как его жена, 31-летняя Ли Соль Джу, осталась без внимания", – говорится в сообщении.

По данным южнокорейской разведки, у Хен и Ким Чен Ына возникли романтические отношения еще в конце 2000-х – после того, как он вернулся из элитной частной школы в швейцарском городе Берн. Позже они были прекращены по настоянию предыдущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира – отца Ким Чен Ына. СМИ Южной Кореи писали о том, что северокорейский диктатор частот присутствовал на концертах Хен Сон Воль. Также ходили слухи, что пара продолжала отношения, несмотря на то, что у обоих есть супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына ни разу не появилась на публике с января этого года, что породило массу различных слухов. Журналисты назвали три версии отсутствия Ли Соль Чжу в публичном пространстве.