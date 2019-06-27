"Украина против России": раскрыта главная цель Трампа на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп постарается на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не допускать ошибок и не выглядеть "слишком снисходительным".

Таким образом он сможет сформировать положительную "картинку" у американского электората, спрогнозировал в эфире ObozTV украинский дипломат Константин Грищенко. Встреча Трампа и Путина состоится в японской Осаке 28 июня.

Грищенко напомнил о переговорах Путина и Трампа в Хельсинки, которые прошли в июле 2018 года.

"Президент США привык быть победителем. А никто из тех, на чье мнение он обращает внимание, не сказал, что он выглядел, мягко говоря, позитивно на той встрече. Теперь Трамп будет пытаться изменить восприятие хотя бы масс-медиа в США. По крайней мере, он попытается не делать ошибок и не выглядеть слишком снисходительным", – уверен дипломат.

По мнению Грищенко, от поведения Трампа во многом зависит результат его переизбрания на пост президента, поскольку он опирается на консервативный электорат.

"Россия, особенно времен Путина, многими в Вашингтоне воспринимается как принципиальный враг США. Или как минимум соперник", – объяснил специалист по международным отношениям.

"Трамп уже не тот, каким был в начале. Думаю, он уже достаточно осознал сложность отношений с Россией. Сложность того, каким образом ему придется объяснять свое поведение накануне выборов. Республиканская партия, по определению, очень скептична по отношению к Советскому союзу. А сейчас – к России. Что бы Россия не делала. Именно поэтому у Украины есть поддержка. Потому что Украина стоит против России", – рассказал он.

Путин и Трамп на встрече в Хельсинки в 2018 году kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в рамках саммита G20 в Осаке (Япония).

В разговоре с журналистами Трамп отказался обсуждать темы предстоящей беседы. "У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело", – заявил американский президент.

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