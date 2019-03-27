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Быстро убрал руку: Папа Римский озадачил прихожан необычным поведением

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Папа Римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето не разрешал прихожанам целовать свой перстень, который является символом его авторитета. При попытках он быстро убирал руку.

Такой жест вызвал настоящий ажиотаж в католическом мире. Некоторые сочли странным поведение понтифика. Другие же напомнили, что даже бывший Папа Бенедикт XVI и его предшественник Иоанн Павел II не любили, когда верующие целовали им руки, передает Reuters.

В Ватикане пока не прокомментировали инцидент. "Иногда ему это нравится, иногда нет. Все очень просто", — сказал один из помощников Папы на условиях анонимности.

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Быстро убрал руку: Папа Римский озадачил прихожан необычным поведением

Скриншот с видео

Папский перстень (который еще называют "перстнем рыбака") — один из символов авторитета понтифика. Кольцо должно напоминать, что Папа является преемником апостола Павла, который по роду занятий был рыбаком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский Франциск заявил, что в католической церкви нередко встречаются случаи сексуального насилия над монахинями, чем шокировал прихожан.

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Персона
Папа Римський Франциск
Место
Италия
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