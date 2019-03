Быстро убрал руку: Папа Римский озадачил прихожан необычным поведением

Папа Римский Франциск во время приема в итальянском городе Лорето не разрешал прихожанам целовать свой перстень, который является символом его авторитета. При попытках он быстро убирал руку.

Такой жест вызвал настоящий ажиотаж в католическом мире. Некоторые сочли странным поведение понтифика. Другие же напомнили, что даже бывший Папа Бенедикт XVI и его предшественник Иоанн Павел II не любили, когда верующие целовали им руки, передает Reuters.

В Ватикане пока не прокомментировали инцидент. "Иногда ему это нравится, иногда нет. Все очень просто", — сказал один из помощников Папы на условиях анонимности.

Папский перстень (который еще называют "перстнем рыбака") — один из символов авторитета понтифика. Кольцо должно напоминать, что Папа является преемником апостола Павла, который по роду занятий был рыбаком.

