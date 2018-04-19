Путин - не диктатор? России предрекли новые трагедии, подобные Кемерово

Вся система в России находится под большим давлением из-за сокращения капиталов, потому эпизоды подобные тому, что произошел в Кемерово, скорее всего, участятся.

Как заявил в интервью "Апострофу" научный сотрудник Королевского института международных отношений, эксперт по вопросам Украины и России, Джеймс Шерр, в РФ вымогательство превращается в откровенное воровство.

"Эта система находится под все большим и большим давлением из-за сокращения капиталов, активов и богатств. А это значит, что вымогательство превращается в откровенное воровство. Соответственно, эпизоды, подобные тому, что мы видели в Кемерово, скорее всего, участятся. Здесь не обязательно возможна революция, но вероятен бунт", - пояснил эксперт.

По его мнению, если бы система, которую построил президент РФ Владимир Путин, была лишь диктатурой, проблема была бы проще, чем она есть на самом деле.

"Это не диктаторский режим – это неофеодальная система чрезвычайно мощных баронских структур миллиардеров. И вся система на каждом из уровней в России – в регионах, на местах и в центре – базируется на сочетании денег и власти. Поэтому эта система определяется и поддерживается интересом очень мощных элит. Но сила этих элит базируется на получении ренты и вымогательстве имущества и активов. Изменить систему такого типа крайне трудно", - считает Шерр.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Шерр дал Украине совет, как избавиться от России.