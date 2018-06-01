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Было 1200 клиентов: секс-работница рассказала о самых странных случаях

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Анонимная девушка по вызову, у которой было за пять лет "работы" 1200 клиентов, рассказала о самых странных случаях, с которыми сталкивалась.

Секс-работницей она решила стать еще в позднем подростковом возрасте, с тех пор прошло пять лет, пишет "Рамблер".

В частности, самый странный клиент дамы по вызову платил ей за то, что она поднималась и спускалась по винтовой лестнице.

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"Ему нравилось сидеть под лестницей", — комментирует девушка.

Другой клиент позвонил при ней жене и по громкоговорителю начал объяснять ей, почему изменяет.

Девушка рассказала и о клиенте, к которому почти сразу же потеряла уважение. Все дело в том, что он принялся ей рассказывать о том, каким "мертвым" был его брак и как ужасен секс с женой.

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Еще один странный клиент - дышал только ртом. По словам секс-работницы, это был ее худший опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 48-летняя Кристал Уоррен из Брайтона (Великобритания) сменила пол 14 лет назад и за это время имела секс более, чем с двумя тысячами разных мужчин.

Объект
Секс
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