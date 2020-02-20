Была неисправность: стали известны подробности катастрофы с пассажирским поездом в Австралии

В четверг, 20 февраля, в Австралии сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, который следовал из Сиднея в Мельбурн.

В катастрофе погибли два человека, еще 12 пострадали и были доставлены в больницу, сообщает Daily Mail. На борту экспресса всего находились 160 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще 20 человек пропали без вести. В полиции предположили, что они покинули место происшествия до прибытия спасателей.

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

"Ты просто ждешь мрачную смерть. Тебя швыряет, все движется, переворачивается, и все, что ты можешь увидеть - это грязь, мусор и прочее, летящее мимо окон, а сами рельсы просто изогнуты", – рассказал пострадавший мужчина.

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

Известно, что перед трагедией поезд набирал скорость после остановки из-за проблем с сигнализацией. Он опаздывал примерно на два часа. Вагоны, которые сошли с рельсов, сместились на около 10 метров от нормальной траектории. По какой причине поезд сошел с рельсов пока неизвестно.

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

В Австралии поезд сошел с рельсов Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL ранее, в австралийском штате Виктория с рельсов сошел пассажирский поезд. ЧП случилось утром 20 февраля на станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна.

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