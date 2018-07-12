"Была нашей тысячу лет": Прилепин нагло "присвоил" Украину

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", однако сбежал с оккупированной территории Донбасса, нагло назвал Украину российским пространством (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Он цинично подчеркнул, что таковой она якобы являлась на протяжении тысячи лет и поэтому всегда будет требовать российского присутствия. Свое бредовое заявление Прилепин озвучил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Это наше пространство, которое было наше в течении тысячи лет. Ну, наших трех родственных народов. Оно будет все время взывать и требовать, чтобы мы там присутствовали", — сказал террорист.
Кроме того, Прилепин добавил, что Россия должна бороться только за то будущее, в котором Украина будет дружественной и покорной ей, поскольку в противном случае страна-агрессор обзаведется вечным врагом.
Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин заявил, что террористы "ДНР" опасались масштабного наступления ВСУ, которое могло бы оттеснить их вплоть до Урала.
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