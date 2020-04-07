Была на смене 56 дней! В Китае молодая медсестра умерла от остановки сердца

В Китае от остановки сердца умерла медсестра, которая в течение 56 дней боролась на передовой против пандемии коронавируса в провинции Хубэй.

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После завершения 14-дневного карантина она должна была вернуться домой, однако его организм не выдержал. У 32-летней медработницы остались муж и их пятилетняя дочь, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что медсестра Чжан Цзинцзин работала в больнице Qilu. Она была членом первой медицинской группы из провинции Шаньдун, отправленной 26 января, чтобы помочь Хубэю бороться с эпидемией.

В Китае медсестра умерла от остановки сердца после двухмесячной помощи больным с COVID-9

4 апреля женщина закончила свою 14-дневную изоляцию после последней рабочей смены в городе Хуанганг, где была в течение почти двух месяцев. Женщина трижды проверилась на наличие COVID-19, и во всех случаях тесты показали отрицательный результат.

Однако как раз перед тем, как Чжан разрешили вернуться домой, у нее случился инфаркт. К сожалению, медики не смогли спасти коллегу.

Чжан Цзинцзин dailymail.co.uk

Отмечается, что муж медсестры Хань Вентао работает строительным подрядчиком в Сьерра-Леоне (Африка). Последний раз он видел жену в декабре прошлого года, и даже не смог попрощаться с ней, поскольку африканская страна прекратила все рейсы в Китай на фоне пандемии.

Чжан Цзинцзин dailymail.co.uk

При этом издание подчеркивает, что кроме медсестры Чжан, по меньшей мере 62 медработника погибли на дежурстве от коронавируса или иных заболеваний.

В Китае по меньшей мере 62 медработника погибли на дежурстве в борьбе с пандемией dailymail.co.uk

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