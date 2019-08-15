Была еще одна жертва: в Британии рассекретили новые детали отравления Скрипалей

В результате отравления ядом "Новичок" в британском Солсбери кроме российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и сержанта полиции пострадал еще один правоохранитель.

Об этом заявили в четверг, 15 августа, в Скотланд-Ярде, пишет Evening Standard.

Отмечается, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного вещества. После получения "надлежащей медицинской помощи" сотрудник, который не был назван, вскоре после этого вернулся на работу.

Отравление в Солсбери Радио Свобода

Он принимал активное участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление Скрипалей. Сразу после событий в Солсбери у него отобрали образцы крови, однако только сейчас стало известно, что в ней нашли "Новичок".

"Судебно-медицинские экспертизы были проведены в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу и в которое были вовлечены тысячи образцов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства", – отметили в Скотланд-Ярде.

"Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Уилтширський полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери прошлого года", – добавили в полиции.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией Цензор.НЕТ

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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