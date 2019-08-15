Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Была еще одна жертва: в Британии рассекретили новые детали отравления Скрипалей

1.3т Читать материал на украинском

В результате отравления ядом "Новичок" в британском Солсбери кроме российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и сержанта полиции пострадал еще один правоохранитель.

Об этом заявили в четверг, 15 августа, в Скотланд-Ярде, пишет Evening Standard.

Отмечается, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного вещества. После получения "надлежащей медицинской помощи" сотрудник, который не был назван, вскоре после этого вернулся на работу.

Новости
"Отравили Петров и Боширов": состояние Скрипаля резко ухудшилось

Отравление в Солсбери

Отравление в Солсбери

Радио Свобода

Он принимал активное участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление Скрипалей. Сразу после событий в Солсбери у него отобрали образцы крови, однако только сейчас стало известно, что в ней нашли "Новичок".

"Судебно-медицинские экспертизы были проведены в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу и в которое были вовлечены тысячи образцов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства", – отметили в Скотланд-Ярде.

"Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Уилтширський полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери прошлого года", – добавили в полиции.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией

Цензор.НЕТ

Как писал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Темы
Отравление Скрипаля Яд "Новичок"
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
Тег
отравление
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шо1!! Опять ??!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вообще-то, "Новичёк", разрабатывался для того, что бы уничтожать целые армии. Но, толи "Новичёк" был просроченным, толи мелкобритов с детства прививают ентим самым "Новичком", но пока нет ни одного умершего от этого смертоносного оружия.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Да. Прочихался за кустом и сразу же вернулся. Это вам не фигушки под столом прказывать - а дышать смертельным новичком
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...