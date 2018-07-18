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Взбесило: "педоскандал" с Маском получил неожиданное продолжение

2.6тЧитать новость на украинском

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом за твит, в котором назвал спасателя детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде "педо-парнем".

Маск заявил в Twitter, что сказал это сгоряча, отреагировав на то, что британец раскритиковал его планы использовать мини-субмарину для спасения детей, назвав их пиар-трюком.

"Его выпады против меня не оправдывают того, как я выступил против него, и я прошу прощения… Вина на мне и только на мне", – сказал Маск, пояснив, что его взбесил "сексуальный подтекст" слов Ансворта.

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Ранее 63-летний Ансворт заявил журналистам, что Маск "может засунуть свою субмарину туда, где она сделает больно".

В то же время Маск обвинил дайвера в том, что тот солгал о его мини-субмарине, которая была доставлена по воздуху в Таиланд для спасения подростков.

В свою очередь Ансворт уже заявил журналистам, что обдумывает возможность подачи судебного иска против изобретателя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как тренер застрявших в пещере детей помог им продержаться столько дней и выжить.

Персона
Илон Маск
Место
США
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