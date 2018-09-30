"Был ударником" Отравителя Скрипаля узнали в родном селе

Жители российского села Березовка, где предположительно провел детство полковник ГРУ Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), узнали его.

Одна женщина узнала Чепигу по фото Боширова, которое распространила британская полиция. В разговоре с журналистами она вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание героя РФ, сообщается в расследовании ВВС.

Другая жительница обрадовалась, увидев раннее фото на паспорт: "А это малой!". По ее словам, мужчина с фото "был ударником", затем служил в Чечне, а его родители уже уехали из села.

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Но женщина не видела его с тех пор, как он был школьником, и не была уверена, что на фото британской полиции - тот же самый человек.

Об обвинениях Лондона собеседница ВВС узнала из теленовостей. "Я не поверила, что он был отравитель Скрипалей. Сейчас можно что угодно натворить и на кого угодно свалить", - добавила она.

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Журналисты также попытались связаться с семьей Анатолия Чепиги. Отцу - Владимиру - 64 года, а в 1990-е годы Владимир Чепига был директором и соучредителем ЗАО СПМК (специализированная передвижная механизированная колонна) "Ивановская".

В начале 2000-х он работал в администрации Ивановского района Амурской области РФ, в середине десятилетия - в инженерно-саперном батальоне в Березовке. В той же части работала его жена.

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Журналисты выяснили, что государство помогло Владимиру и Татьяне Чепигам купить квартиру в Благовещенске. Как свидетельствуют материалы дела Ивановского райсуда Амурской области, они получали от местных властей субсидию на возмещение части затрат на покупку жилья в ипотеку.

Напомним, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты предположили, что за утечкой информации о личности Чепиги могут стоять российские спецслужбы.