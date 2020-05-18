Был там за неделю до карантина: французские ученые нашли еще один способ распространения COVID-19
Французские ученые обнаружили COVID-19 в сточных водах, доказав, что вирус способен распространяться через канализацию.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщает BFMTV исследование проводили Парижский водоканал, Межведомственный синдикат по санитарии парижской агломерации и Институт биомедицинских исследований армии. Они выяснили, что уже 5 марта COVID-19 был в сточных водах Парижа – за 10 дней до объявления карантина.
Всего они проверили около 30 очистных сооружений, 10 из которых – в округе Парижа.
"Результаты убедительны. Установлено, что вирус среди прочего атакует органы пищеварения, и там оставляет следы. За недели корреляция между распространением болезни на территории и наличием следов в сточной воде, становится заметной", – отмечают ученые.
Микробиолог Лоран Мулен отметил, что методика анализа сточных вод может быть эффективной для выявления потенциальной второй волны пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL, население Франции предупредили о необходимости быть готовыми к повторной массовой изоляции.