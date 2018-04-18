"Был очень зол": Трамп узнал о новых санкциях США против РФ по телевизору

Президент США Дональд Трамп смотрел по телевизору выступление постпреда при ООН Никки Хейли из которого и узнал, что его администрация собирается ввести новые антироссийские санкции.

Как пишет The New York Times, на тот момент он не принимал такого решения и поэтому ситуация его очень разозлила.

Издание уточняет, что Белый дом не информировал Хейли об изменении санкционного курса.

Конфликт возник, после того как представитель Белого дома обвинил Хейли в том, что она "временно запуталась" и сделала "шаг на опережение", на что она ответила, что это не так.

"При всем уважении, я не путаюсь", - ответила постпред в ООН.

Никки Хейли

При этом ещё до заявления Хейли Белый дом сообщил о том, что он намерен ввести новые санкции против Москвы, однако администрация президента заявила, что постпред ООН "зашла слишком далеко в своём выступлении на телевидении".

На следующий день Белый дом заявил, что решение по санкциям ещё не принято.

"Такие конфликты ставят иностранные правительства в тупик, когда они пытаются понять действия Америки", - сказано в материале NYT.

Как сообщал "Обозреватель", новые санкции Вашингтона против России будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.