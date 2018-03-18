"Был нацистом": Собчак ответила на обвинение Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный в свое время придерживался нацистских взглядов.

"Я не хочу вспоминать прошлое Алексея, у него тоже было многое. Я не хочу произносить это слово "нацизм" и другие упреки. И тоже про грузин были все эти ремарки... Ну и что, надо идти дальше", - заявила в эфире дебатов с Навальным кандидат в президенты России Ксения Собчак.

По ее словам, Навальный уже "вырос" и его нельзя назвать нацистом, но ранее он участвовал в "Русских маршах" и называл грузин "грызунами".

Оппозиция продолжает ссориться — Ксения Собчак припомнила Алексею Навальному его "нацистское" прошлое pic.twitter.com/K8VQgLBWUt — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 березня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", в ходе дебатов Навальный заявил, что Собчак приезжала в его дом среди ночи и рассказывала, что ей предложили большую сумму денег на президентскую кампанию.

Собчак назвала заявление политика лживым, отметив, что в ту ночь она сказала совершенно другое.