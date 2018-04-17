Ложная тревога: военные прояснили новый удар по Сирии

Никакого нового ночного удара по военной базе Шайрат в Сирии не было.

Как сообщил командующий региональным военным альянсом, поддерживающим сирийское правительство, к срабатыванию системы противовоздушной обороны привела ложная тревога, передает Lenta.ru.

Командующий рассказал, что сбой произошел из-за "совместной электронной атаки" США и Израиля. Ее целью стала сирийская радиолокационная система.

Напомним, ранее сирийское агентство SANA сообщило, что системы ПВО страны сбили ракеты, которые нарушили воздушное пространство в районе Хомса.

США открестились от новых ударов по Сирии.

Позже в сети обнародовали даже видео так называемой атаки.