''Был бы самым ужасным в мире'': Трамп сделал личное признание

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не употреблял алкоголь, ведь будучи подшофе мог бы стать "самым ужасным в мире" человеком.

Американский лидер отказался от спиртного из-за смерти брата, который страдал алкоголизмом, передает CNN.

"Кто бы меня ни спросил - у меня никогда не было в жизни и стакана алкоголя. Какие бы причины ни были. Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар, я был бы самым ужасным в мире", - сказал Трамп, подчеркнув, что трезвость - хорошая привычка.

Отмечается, что так президент ответил на вопрос о скандале с кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано. Он обвиняется сразу несколькими женщинами в неподобающем поведении в состоянии алкогольного опьянения.

“I can honestly say I’ve never had a beer in my life” — Donald Trump gets personal, when asked about Brett Kavanaugh’s statements on drinking https://t.co/29pjCp1uw0 pic.twitter.com/yhbFxC2HSK