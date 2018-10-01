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''Был бы самым ужасным в мире'': Трамп сделал личное признание

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Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не употреблял алкоголь, ведь будучи подшофе мог бы стать "самым ужасным в мире" человеком.

Американский лидер отказался от спиртного из-за смерти брата, который страдал алкоголизмом, передает CNN.

"Кто бы меня ни спросил - у меня никогда не было в жизни и стакана алкоголя. Какие бы причины ни были. Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар, я был бы самым ужасным в мире", - сказал Трамп, подчеркнув, что трезвость - хорошая привычка.

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Отмечается, что так президент ответил на вопрос о скандале с кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано. Он обвиняется сразу несколькими женщинами в неподобающем поведении в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Трамп сделал неожиданное заявление о "взаимной любви" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
алкоголь
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