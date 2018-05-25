УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Был бы приказ": на КремльТВ Украине пригрозили вторжением России

5.1тЧитать новость на украинском

Российский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия якобы может вновь отправить "добровольческую" подмогу террористам "ДНР" или вовсе осуществить масштабное военное вторжение в Украину (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, такие сценарии страна-агрессор реализует, если Украина устроит "военную провокацию" перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации. Свои громкие угрозы Коротченко озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Есть несколько вариантов реакции. Один из них — это российский добровольческий корпус, который вновь приходит на помощь Донбассу. Есть более жесткий вариант реакции — проведение полномасштабной военной операции по принуждению Украины к миру для того, чтобы исключить массовый геноцид и убийства мирного населения на Донбассе. Я так скажу: был бы приказ, Южный военный округ, Черноморский флот — самодостаточные, дееспособные структуры, поэтому провести такую операцию они имеют все необходимые возможности", — угрожающе заявил Коротченко.

Новости
"От Украины до Прибалтики": на российском ТВ пригрозили новыми войнами

Подытоживая свое выступление, он добавил, что прямое вооруженное вторжение России станет реальной ценой Украины за попытки обострения противостояния на Донбассе.

Вероятно, подобными грозными заявлениями кремлевские пропагандисты пытаются прикрыть ослабевание своих позиций на востоке Украины и военное преимущество участников Операции объединенных сил над террористами "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, следуя риторике российской власти, которая развязала конфликт на Донбассе, также озвучил угрозы о неизбежности масштабной войны в Украине.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
32
Смешно
4
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Крым Андрей
Крым Андрей
Украинские пропагандисты возмущены угрозами российских пропагандистов? Не бойтесь. Сами не рыпнитесь, никто не нападёт.
Ответить
0
1

Наши блоги