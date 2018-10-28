''Был безграмотен'': найдено сходство Путина с Чингисханом

Россия при президенте Владимире Путине вернулась во времена Чингисхана.

Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, Путин идет путем наименьшего сопротивления.

"При Владимире Путине мы вернулись в объятия нашего основоположника Чингисхана. Путин идет путем наименьшего сопротивления. Он будет в русском коллективном бессознательном тем, к чему привычно на протяжении столетий. Сверхзадача государства – это поддержание состояния войны и самовоспроизводство бюрократии. Механизм управления этим государством – жестокость", – сказал он.

По словам политолога, Чингисхан "был безграмотен", но при покорении цивилизованных народов познавал их особенности.

"В частности, он познавал каноны бюрократии. У найманов (племя в Азии. – Ред.) он приобрел волшебный предмет, который назывался "тамга" (печать). Отсюда, кстати, происходит русское слово "таможня". И верить можно только бумаге, к которой приложена тамга (печать). Отсюда повышенная ценность печати в русской историко-политической деловой традиции", – отметил Белковский.

Он подчеркнул, что на Западе, в отличие от РФ, нет такого уважения к печати, "там роль играет подпись". "А важнейшим инструментом управления народом в рамках чингисхановой традиции является жестокость. "Прямо из объятий Чингисхана мы движемся в направлении рая, обещанного нам президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", – подытожил Белковский.

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