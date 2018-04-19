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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Буш посмотрел Путину в глаза и увидел там свою душу

2.9т

Читаю совсем недавно изданную книгу бывшего вице-президента Джо Байдена. Очень интересно узнать о многих деталях политической жизни, скрытых, когда политики находятся у власти. Вот один из эпизодов.

В 2011 году Байден поехал с визитом в Москву. Его задачей было постараться убедить российское руководство, что размещение систем противоракетной обороны в Восточной Европе не угрожает безопасности России. Байден встречался с Путиным. С одной стороны, по рангу так и было положено. Поскольку Путин был тогда не президентом, а премьер-министром. С другой стороны, Байден пишет, что он и Обама прекрасно понимали, что власть в России принадлежит Путину, а президент Медведев является человеком-функцией, чисто временной функцией.

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Байден вспоминает, что перед этой встречей подумал о словах Джорджа Буша-младшего о том, что тот посмотрел в глаза Путину, то увидел там его душу.

Встреча продолжалась 4 часа, с участием экспертов, закончилась она безрезультатно. Путин методично настаивал, что любые новые системы ПРО, еще и вблизи российских границ - это удар по безопасности России.

Прощаясь с Путиным, Байден сказал ему: "Господин премьер-министр, я посмотрел в Ваши глаза и не увидел в них никакой души". Путин ответил: "Мы с вами поняли друг друга, господин вице-президент".

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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