Сенат США перед выборами президента выдал отчет о работе сына Байдена в Украине

Работа Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в правлении частной украинской газодобывающей компании "Бурисма" (Burisma) создавала конфликт интересов.

Об этом заявляется в отчете "Хантер Байден, "Бурисма" и коррупция", обнародованном 23 сентября двумя сенатскими комитетами (по национальной безопасности и правительственных дел, а также по вопросам финансов), передает "Голос Америки".

В документе на 87 страниц изложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании. Авторы отчета, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Ґресли утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов, поскольку отец чиновника Джо Байден был вице-президентом и занимался в администрации делами Украины.

"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация [Барака] Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении "Бурисмы", было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", – говорится в отчете.

Как именно и насколько деятельность сына Байдена влияла на американскую политику в отношении Украины, в отчете не уточняется.

Однако, как сказано в документе, американские чиновники времен президентства Обамы предупреждали администрацию о некорректности, которую создавала роль сына вице-президента в компании.

Журналисты отметили, что отчет обнародовали за шесть месяцев до президентских выборов в США.

Ранее избирательный штаб Джо Байдена раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников нынешнего президента США Дональда Трампа повредить оппоненту и вмешаться в избирательный процесс.

Напомним, в августе-2020 старший сенатор США, республиканец Рон Джонсон заявил, что планирует запросить данные, касающиеся деятельности сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена – Хантера, и его работы в украинской энергетической компании "Бурисма".

Следствие выяснило, что "Бурисма", предварительно, перечисляла компании Байдена крупные суммы денег ежемесячно.

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